Temsilcilerimizden Bolu Belediyespor Bayan Takımı Urla Gençlik, Sebenspor Erkek takımı ise Karabük Gençlik takımını konuk edecek. Liglerde haftanın programı şöyle:
Bayanlar 2. Lig A Grubu
5.Hafta
24 Aralık Cumartesi
13:00 Gazi Gençlik-1970 Vefa Gençlik
13:00 Kastamonu Gençlik-Yalova Gençlik
15:00 Altay-Sarayköyspor
15.00: Bolu Belediyespor-Urla Gençlik
Erkekler 2.Lig A Grubu
24 Aralık Cumartesi
12:00 Bahçelievler Belediyesi-Altay
17.00: Karabağlar Atatürk TML-Yalova Belediyesi
17.30: Sebenspor-Karabük Gençlik
25 Aralık Pazar
12:30 İstanbul Üniv-Aydın PTT
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!