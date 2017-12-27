Haber: Gönül Olutürk

Sporun tabana yaygınlaştırılması, Kulüplere ve Milli Takımlara alt yapı oluşturulması, amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren uygulamaya koyulan Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları ( ANALİG ) 2017 - 2018 faaliyet yılı kapsamında Hentbol Kız / Erkek Karadeniz 1 Grup Müsabakaları 22 - 24 Aralık 2017 tarihleri arasında Sinop'ta gerçekleştirildi. Müsabakaların Teknik Toplantısı 21.12.2017 tarihinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde yapıldı. Kız / Erkek Hentbol Grup Müsabakalarına 10 İdareci, 15 Antrenör, 10 İl, 10 Erkek Takımı, 9 Bayan Takımı, 295 Sporcu katıldı. Grup Müsabakalarında Dereceye Giren İl Takımlarına ve Sporcularına Başarı Belgeleri ve Madalya Takdimi ile Grup Müsabakaları sona erdi.Anadolu yıldızlar ligi Hentbol müsabakalarında mücadele eden Bolu Hentbol takımı grup aşamaları geçip çeyrek finale yükseldi.