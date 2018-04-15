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15 Nisan 2018 Pazar
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    • Hentbolcular City Park’ta buluştular

    Bolu’da düzenlenen Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçlar öncesi finale kalan 4 takım kahvaltıda buluştular.

    15 Nisan 2018 Pazar 12:37
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    Hentbolcular City Park’ta buluştular
     

    Haber: Gönül Olutürk

    14-15 Nisan tarihleri arasında Bolu’da düzenlenen Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final müsabakaları öncesi takımlar City Park Cafede düzenlenen kahvaltıda bir araya geldiler. City Park Cafedegerçekleştitilen kahvaltıya finale kalan takımların yöneticileri ve antrenörlerin yanı sıra Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu’da katıldı. Bolu’da düzenlenen Oryantring Şampiyonası ile ilgili konuşan Bolu Belediyesi Başkanı Alaaddin Yılmaz “Oryantiring federasyonu ile Türkiye şampiyonasını Bolu’da yaptık. Dünyadaki oryantiring federasyon başkanlarını Bolu’da toplayacağız. İnşallah 2023 yılında dünya şampiyonasının Bolu’da olmasını sağlayacağız. Bu konuda bütün federasyonlarla müşterek çalışma içindeyiz. Federasyon başkanımızın böyle güzide takımlarımızın buradaki organizasyonu yapması nedeniyle şehir olarak mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

    SPOR HASTANESİ YAPILACAK

    Türkiye’de Spor Hastanesinin olmadığını belirten Alaaddin Yılmaz “Daha önce spor hastanesinin Türkiye’de olmadığını söylediler. İnşallah üniversitemizle beraber bu çalışmaya girdiğimizi ve kısa zamanda fizik tedavi bünyesinde bir spor hastanesi ondan sonra da tamamen kendine has bir spor hastanesi, belki önümüzdeki süreçte bir spor üniversitesinin de Bolu’da kurulması için çalışmalar da yapıyoruz. Federasyon başkanımızın bize vereceği desteğe bağlı olarak, emirlerinde olduğumuzu ifade etmeye çalışıyoruz. Belediye olarak da amatör sporlar anlamında inşallah bu yılsonu itibariyle inşallah 3 bin 500 kişiye ulaşacağız. Bolu’nun nüfusuna kıyasla bu sayı az bir sayı değil.” ifadelerini kullandı.

    “HER FAALİYETİN YAPILACAĞI BİR İL”

    Bolu’nun spora verdiği desteğe değinen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu “Bolu hentbolda şu anda liglerimizde iki takımla temsil ediliyor. Bu da Bolu’nun son dönemde spora verdiği destekle oluyor. Bundan iki üç ay evvel başkanımız bütün federasyon başkanlarını Bolu’da toplayıp, spora vereceği desteği belli etmişti. Çünkü batıya yakın her türlü faaliyetin yapılabileceği bir il. Bu faaliyeti yaparken bütün amacımız Bolu’daki hentbolu daha iyi yerlere getirmek. Takımlarımızın daha da güçlenerek alt kümelerden süper lige çıkacak vaziyete gelmesi amacımız. Başkanımızın söylediği gibi bundan sonra Bolu’da hentbolla ilgili faaliyetler devam edecek. Çünkü, burada eğer bir şeyler yapılıyorsa, federasyon olarak bizim buraya destek olmamız elimizden gelen neyse burada hentbolu yüceltmek amacımız. Başkanımız yolu açtı biz de bu yoldan devam edeceğiz.” diye konuştu.Burada salon ve otel bakımından bir sıkıntı yok. Bundan sonra milli takım bazında da burada faaliyetlerimize devam edeceğiz. Milli takımın bir maçını burada oynayabiliriz ama zeminin uluslararası standartta olması gerekiyor. Olunca burada her türlü faaliyeti yapabiliriz. Çünkü bütün her here yakın, herkesin de gelebileceği bir yer burası. O konuda biz desteğimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Düzenlenen, Hentbol, Erkekler, Türkiye

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