Haber: Semih Baykal

Kadınlar Hentbol 2.liginde yoluna doludizgin giden ve ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off’a kalmayı garantileyen Bolu Belediyespor Hentbol takımı liderlik için 9’ncu hafta evinde Görele Belediyesi Giresun Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Baştan sona üstün oynadığı maçta temsilcimiz rakibine 38-41’lik skorla mağlup oldu. Liginde tek mağlubiyetini deplasmanda Görele Belediyesi Giresun Gençlik Spor Kulübü’nden 29-26 skor’la alan temsilcimiz böylece yine aynı rakibe 3 sayı farkla mağlup olarak ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı ve 2’nci sırada yer aldı. Rakip takımın tamamı transferden oluşan 150-200 bin lira bütçe ile kuruldu. Bolu Belediyespor ise tamamı 1-2 oyuncu hariç Bolu’dan yetiştirildi. Bolu Belediyesporlu oyuncuların yaş ortalaması 15.5 ve bu takım geçen sene de play-off oynamıştı. Oyuncular kendi yaş gruplarında son 4 yıldır Türkiye finallerinde yer alıyor.