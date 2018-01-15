Haber: Esra Öztürk

Bayanlar Hentbol 2.Ligi’nde il temsilcimiz Bolu Belediyespor deplasmanda Ankara Metropolspor’a konuk oldu. Temsilcimiz ilk yarısını 16-10 yenik kapattığı maçın 2.yarısında müthiş bir performans gösterdi. Rakip filelere 2.yarıda 20 gol bırakan Bolu Belediyespor sadece 11 gol yedi ve maçtan 30-27 galip ayrıldı. Kaleci Berivan’ın maçın yıldızı seçildiği mücadele Cebeci Yaşar Sevim Spor Salonu’nda oynanırken, maçın en skorer ismi temsilcimizde 7 gol atan pivot Dilara Kayabaş oldu. Play-Off’u garantilemek için kalan 3 maçta sadece 1 galibiyete ihtiyacı olan temsilcimiz önümüzdeki hafta Sinop ekibini ağırlayacak.