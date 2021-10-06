Hentbolcularımız sezonu açıyor

Kadınlar Hentbol Ligi A ve B grubu olarak iki grupta yer alan takımların mücadelesine tanık olacak. Geçtiğimiz sezon başarılı maçlar çıkararak sezonu 7. Sırada tamamlayan temsilcimiz Bolu Belediyespor B grubunda mücadele edecek. Temsilcimiz ilk maçını ise 9 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’de Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ile deplasmanda oynayacak.

Bolu Belediyespor Bayan Hentbol takımının yer aldığı B grubunda Polatlı Belediyesi, Hoca Ahmet Yesevi, Antalya Gazi, Kırşehir Belediye, Karaman Minik Atılım SK , Mudanya Belediyesi, İzmir Gençlik Hız ve Gençlik, Maltepe ve Göktürk Gençlik Spor Kulüpleri yer alıyor.

9 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak ligin İlk yarısı 4 Aralık 2021’de sona erecek. İkinci yarı maçları ise 30 Ocak 2022’de başlayacak ve 27 Mart 2022’de oynanacak maçlarla tamamlanacak.

9 Ekim’de başlayacak olan ligin ilk haftasının maç programı ise şöyle;

Saat 13.00 POLATLI BELEDİYESİ SK- BOLU BELEDİYESİ SK

Saat 13.00 KARAMAN MİNİK ATILIM SK-MUDANYA BELEDİYESİ SK

Saat 13.00 KIRŞEHİR BELEDİYE GSK-GÖKTÜRK GSK

Saat 14.00 HOCA AHMET YESEVİ SK-İZMİR GENÇLİK HİZ VE GSK

Saat 14.00 ANTALYA GAZİ GSK-MALTEPE SK