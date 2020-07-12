Hentbolda 2020-2021 sezonu için hazırlıklar tamamlandı!

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonu liglerde uygulanacak bazı kararları açıkladı.

Hentbolda 2020-2021 sezonu için hazırlıklar tamamlandı!

Haber: Ceylan Beykoz

Hentbolda 2020-2021 sezonu için hazırlıklar tamamlandı! İşte alınan bazı kararlar:

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 2020-2021 sezonu liglerde uygulanacak bazı kararları açıkladı. THF’den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda, erkekler ve kadınlar süper liglerin 12’şer takımlı, erkekler 1. ligin 17 takımlı, kadınlar 1. ligin 16 takımlı, erkekler ve kadınlar 2. ligin 16’şar takımlı olması planlandı. Kulüplerin 2020-2021 sezonu için katılım başvuru evraklarını, 17 Temmuz 2020 Cuma gününe kadar federasyona ulaştırmaları gerekiyor. Süper Lig kulüplerinde yine geçtiğimiz sezondaki gibi yabancı oyuncu sayısı en fazla 8 sporcu olarak belirlenirken, 1. ve 2. liglerde ise takımlar en fazla 2 yabancı sporcuya kadrolarında yer verebilecek. Süper Lig kulüpleri bu sezon uygulanacak kuralla birlikte 2004 doğumlu en fazla 3 sporcuyu maç kadrosuna alabilecek. Ayrıca 2020-2021 sezonundan itibaren kadınlar deplasmanlı lig takımlarının teknik kadrosunun herhangi birinin ’kadın’ olması zorunlu hale getirildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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