Haber: Erdal Tanrıverdi

Bayanlar Hentbol 2. Lig A Grubu'nda ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı haftasonunda Gazi Gençlikspor'u konuk etti. Temsilcimiz salondan 28-24 mağlup ayrılan taraf oldu. Temsilcimiz bu sonuçla maç fazlasıyla 3.sırada kaldı. Ekibimiz haftasonunda 1970 Vefaspor'u ağırlayacak.

Sebenspor rakibiyle yenişemedi

İlimizi Erkekler Hentbol 2.Lig A Grubu'nda temsil eden Sebenspor Erkek Hentbol Takımı haftasonunda İstanbul Üniversitesi takımını konuk etti. Başabaş giden oyun 21-21 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla temsilcimiz maç fazlasıyla 6.sırada yer aldı. Temsilcimiz haftasonunda İzmir Karabağlar takımını konuk edecek.