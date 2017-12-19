Haber: Gönül Olutürk

Bolu’da il birincisi olarak ilimizi temsil etme hakkını kazanan Bolu Bilim Koleji gruplarda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl temsilcimize sorun çıkartan zorlu rakip Eskişehir Sabiha Gökçen Lisesi karşısında temsilcimiz maça çok iyi başladı ve 5.dakikayı 3-1 üstünlükle geçti. Temsilcimiz 10.dakikayı 6-3, 12.dakikayı ise 8-3 ile geride bıraktı. Bolu Bilim Koleji Erkek Hentbol Takımı maçın ilk yarısını da 17-10 önde tamamladı. Ekibimiz 2.yarıda da harika oynadı. 11.dakikayı 20-11 önde tamamlayan hentbolcularımız maçtan da 26-19 galip ayrılarak gruplara süper başladı. Rakibini hezimete temsilcimiz Boluspor’dan sonra Eskişehir ekibine hüzün yaşatan 2.takımımız oldu.