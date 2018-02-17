Haber: Gönül Olutürk

Sebenspor Hentbol Takımının altyapısı onlarca oyuncu ile yaptığı idmanlarla adeta bir hentbol fabrikası oluşturuyor. Altyapıda yoğun emekler veren antrenörler Bekir Özseçer ve Bayram Kaya sayesinde sporcu sayısında hızlı bir artış var. Sebenspor altyapısında bulunan 2004 – 2006 yaş grupları arasında yer alan sporcular haftanın 4 günü çalışıyor. Yaklaşık 50 sporcu, 3 farklı ekiple oldukça hırslı ve heyecanlı bir şekilde çalışmalarına Sebenspor hentbol ordusu olarak devam ediyor. Sebenspor, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ın destekleri ile Bolu’da ve Türkiye’de alt yapı olarak adından sıkça söz ettiriyor. Altyapıda amaç Bolu’ya değer kazandırmak ve alt yapıdan sporcu yetiştirmek. Sebenspor’da öz kaynaklarla bir yere gelmenin en iyi örneği ise Sebenspor Erkek Hentbol Takımının play-offlara lider olarak kalması olarak dikkat çekiyor.