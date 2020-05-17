Hentbolda da ligler tescil edildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dün voleybol ve basketbol federasyonları yönetim kurulları toplantı yapmış ve liglerin şampiyonsuz bir şekilde tescil edilmesine karar verdiklerini açıklamıştı. Bu olaylar sıcaklığını korurken, hentbol branşında da alınan karar açıklandı. Türkiye'de basketbol ve voleybol liglerinin sonlandırılmasının ardından hentbolun da durumu belli oldu. Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, yaptığı açıklamada, liglerin tescil edildiğini, şampiyon ve küme düşme olmayacağını söyledi. Bu süreçte kulüplerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Eyüpoğlu, "Yönetim kurulumuz bugün toplandı. Biz hentbol olarak normal sezonun tescil edilmesini, Türkiye Kupası dahil olmak üzere şampiyon ilan edilmemesini, ligden düşme olmaması kararını aldık. Kulüplerin Avrupa kupalarına katılımı liglerindeki sıralamalara göre yapılacak. Gelecek sezon ile ilgili yönetim kurulumuz karar verecektir. Bu alınan karar bütün kulüplerin ortak görüşü" dedi.