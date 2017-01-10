Haber: Erdal Tanrıverdi

Sebenspor Erkek Hentbol takımının Altay'ı yenmesinden sonra gözler Bolu Belediyespor Bayan Hentbol Takımının Altay ile oynayacağı maça çevrilmişti. Ligde zirve mücadelesi veren temsilcimiz rakibiyle haftasonunda İzmir Serdar Yereli Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden temsilcimiz 34-28 yenik ayrıldı ve ilk yarıyı 8 puanla 3.sırada tamamladı. Erkeklerde ve Bayanlarda ilk yarı 7.hafta maçlarıyla birlikte tamamladı. Her iki ligde de 2.yarı 2 haftalık aranın ardından 28 Ocak'ta oynanacak olan maçlarla başlayacak.