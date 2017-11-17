Haber: Semih Baykal

Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Hentbol 2.Liginde heyecan devam ediyor. THF Bayanlar Hentbol 2. Lig A Grubunun 2.haftasında Bolu Belediyespor takımı 2.haftasında Sinop KaleşehirGSK’a konuk oluyor. Mücadele 19 Kasım Pazar günü saat 13.00’da Sinop 85.Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonunda oynanacak. Bolu Belediyespor Hentbol takımı ligin ilk haftasında Metropol Spor Kulübünü konuk etti. Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 26 – 25 kazandı. Rakip Sinop Kaleşehir GSK ise Görele BLD. Giresun Gençlik SK’ye konuk oldu. Tirebolu İlçe Spor Salonunda oynanan maçı ev sahibi Görele BLD takımı 30 – 15 kazandı. THF Bayanlar Hentbol 2. Lig A Grubu 2.haftası;

18 Kasım Cumartesi

12.00:Amasya Atatürk Lisesi Gençlik SP. KLB – Görele BLD. Giresun Gençlik SK ( Amasya Spor Salonu)

19 Kasım Pazar

13.30: Sinop Kaleşehir GSK – Bolu Belediyespor (Sinop 85.Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu)