Hentbolde 2’de 2

Hentbol Erkeklerde Okullar Arası Liseler Yarı Finallerinde ilimizi temsil eden Özel Final Lisesi 2 maçından da farklı galibiyetlerle ayrılarak göğsümüzü kabarttı.

Hentbolde 2’de 2

Haber: Esra Öztürk

Özel Final Lisesi Erkek Hentbol Takımı Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçlarda oldukça başarılı maçlar çıkardı. Temsilcimiz ilk maçında Ankara Atatürk Lisesi’ni 29-7 gibi açık bir farkla yenerek tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Temsilcimiz Özel Final Lisesi 2.maçında ise Aksaray Meslek Lisesi karşısında şov yaptı. Ekibimiz bu maçtan da 28-12 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Okuldan yapılan açıklamada ise, “Gençlerimizi kutluyor, başarıların devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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