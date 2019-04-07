Hentbolde 2’de 2

Haber: Esra Öztürk

Özel Final Lisesi Erkek Hentbol Takımı Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçlarda oldukça başarılı maçlar çıkardı. Temsilcimiz ilk maçında Ankara Atatürk Lisesi’ni 29-7 gibi açık bir farkla yenerek tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Temsilcimiz Özel Final Lisesi 2.maçında ise Aksaray Meslek Lisesi karşısında şov yaptı. Ekibimiz bu maçtan da 28-12 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Okuldan yapılan açıklamada ise, “Gençlerimizi kutluyor, başarıların devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.