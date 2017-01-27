Temsilcilerimizden Bolu Belediyespor Bayan Takımı bugün Gazi Gençlikspor'a konuk olacak. Sebenspor Erkek takımı ise içerde İstanbul Üniversitesi takımına konuk edecek. Bu maç bugün saat 13.00'te Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak. Temsilcilerimizin yer aldığı liglerde haftanın programı şöyle:
Bayanlar 2. Lig A Grubu
8.Hafta
28 Ocak Cumartesi
15:00 Gazi Gençlikspor-Bolu Belediyespor
15.00: Altay-Kastamonu Gençlik
29 Ocak Pazar
13.00: Sarayköy-İzmir Urla
1 Şubat Çarşamba
18.00: 1970 Vefa-Yalova Gençlik
Erkekler 2.Lig A Grubu
28 Ocak Cumartesi
13:00 Sebenspor-İstanbul Üniversitesi
29 Ocak Pazar
11.00: Yalova Belediyesi-Karabük Gençlikspor
14.30: Aydın PTT-Altay
17.00: İzmir Karabağlar-Bahçelievler Belediyesi
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