Haber: Erdal Tanrıverdi

Temsilcilerimizden Bolu Belediyespor Bayan Takımı bugün Gazi Gençlikspor'a konuk olacak. Sebenspor Erkek takımı ise içerde İstanbul Üniversitesi takımına konuk edecek. Bu maç bugün saat 13.00'te Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak. Temsilcilerimizin yer aldığı liglerde haftanın programı şöyle:

Bayanlar 2. Lig A Grubu

8.Hafta

28 Ocak Cumartesi

15:00 Gazi Gençlikspor-Bolu Belediyespor

15.00: Altay-Kastamonu Gençlik

29 Ocak Pazar

13.00: Sarayköy-İzmir Urla

1 Şubat Çarşamba

18.00: 1970 Vefa-Yalova Gençlik

Erkekler 2.Lig A Grubu

28 Ocak Cumartesi

13:00 Sebenspor-İstanbul Üniversitesi

29 Ocak Pazar

11.00: Yalova Belediyesi-Karabük Gençlikspor

14.30: Aydın PTT-Altay

17.00: İzmir Karabağlar-Bahçelievler Belediyesi