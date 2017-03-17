Haber: Esra Öztürk

Erkekler 2.Ligde 14.hafta mücadelesinde temsilcimiz Sebenspor bugün saat 17.00’de İzmir’de Altay ile karşılaşacak. Bayanlar 2.Ligde 13.hafta mücadelesinde ise temsilcimiz Bolu Belediyespor yarın Kastamonu deplasmanına çıkıyor. Her 2 ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler 2.Lig 14.Hafta

18 Mart Cumartesi

17.00: Altay-Seben Gençlikspor

17.00: Aydın PTT-Yalova Belediyesi

19 Mart Pazar

13.00: Karabük Gençlik-Karabağlar

15.00: Bahçelievler Belediye-İstanbul Üniv.

Bayanlar 2. Lig 13.Hafta

19 Mart Pazar

16.30: Kastamonu Gençlik-Bolu Belediyespor

16.30: Altay-Yalova Gençlik

16.30: 1970 Vefa Gençlik-İzmir Urla Belediye