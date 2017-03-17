Haber: Esra Öztürk
Erkekler 2.Ligde 14.hafta mücadelesinde temsilcimiz Sebenspor bugün saat 17.00’de İzmir’de Altay ile karşılaşacak. Bayanlar 2.Ligde 13.hafta mücadelesinde ise temsilcimiz Bolu Belediyespor yarın Kastamonu deplasmanına çıkıyor. Her 2 ligde haftanın maç programı şöyle:
Erkekler 2.Lig 14.Hafta
18 Mart Cumartesi
17.00: Altay-Seben Gençlikspor
17.00: Aydın PTT-Yalova Belediyesi
19 Mart Pazar
13.00: Karabük Gençlik-Karabağlar
15.00: Bahçelievler Belediye-İstanbul Üniv.
Bayanlar 2. Lig 13.Hafta
19 Mart Pazar
16.30: Kastamonu Gençlik-Bolu Belediyespor
16.30: Altay-Yalova Gençlik
16.30: 1970 Vefa Gençlik-İzmir Urla Belediye
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