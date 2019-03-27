Hentbolde Devler Bolu’ya Geliyor

Haber: Gökhan Aksoy

Sebenspor İdari Menajeri Ümit Yıldırım’dan alınan bilgiye göre geçen sene Türkiye 3.sü olan Sebenspor Genç Erkek Hentbol Takımı 8-12 Nisan tarihlerinde Bolu’da oynanacak olan turnuvada şampiyon olmayı hedefliyor. Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak olan büyük organizasyonda Sebenspor, Beşiktaş, Göztepe, CIP Travel Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Zonguldak Halay Oyunları GSK, Maliye Piyango Spor Kulübü ve Karşıyaka Belediyesi takımları şampiyonluk için parkede ter dökecek.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 13:50