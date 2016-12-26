Temsilcilerimizden Bolu Belediyespor Bayan Takımı Urla Gençlik, Sebenspor Erkek takımı ise Karabük Gençlik takımını konuk etti. Günün ilk maçında Bolu Belediyespor Urla Gençlik ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 16-7 önde kapatan temsilcimiz mücadeleden 26-16 üstün ayrılmayı başardı. Temsilcimiz haftasonunda Kastamonu Gençlikspor'u ağırlayacak.
Sebenspor fark attı!..
Temsilcimiz Sebenspor Erkek Hentbol Takımı ise yine sahasında oynadığı maçta Karabük Gençlikspor'u rahat bir oyunun ardından 25-15 yenerek kötü gidişe son verdi. Temsilcimiz 6.haftada Bahçelievler Belediyesi'ne konuk olacak.
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