Hentbolde Fikstür 3 Eylül’de

Haber: Birol Ertunç

İlimizi Erkekler 1.Ligi’nde temsil edecek olan Sebenspor ve Kadınlar 2.Ligi’nde temsil edecek olan Bolu Belediyespor takımlarının fikstürleri önümüzdeki hafta belli olacak. Fikstür ve kura çekimi 3 Eylül 2019 Salı günü Türkiye Hentbol Federasyonu merkezinde açıklanan programa göre gerçekleştirilecek.

Fikstür ve Kura Çekimi Programı:

3 Eylül Salı

14:00 Türkiye Kupası Kura Çekimi (Kadın / Erkek)

14:30 Süper Lig Fikstür Çekimi (Kadın / Erkek)

15:00 1.Lig Fikstür Çekimi (Kadın / Erkek)

15:30 2.Lig Fikstür Çekimi (Kadın / Erkek)