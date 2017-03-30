Haber: Aysun Beykoz

Yıldız Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında mutlu sona ulaşan takım Şehit Ozan Özen Ortaokulu oldu. Karaçayır Spor Salonu’nda haftabaşından beri oynanan maçlarda 4 takım mücadele etti. Şehit Özen Ortaokulu’nun şampiyon olduğu mücadelelerde 2.lik Dağkent Kıroğlu Ortaokulu takımının oldu. 3.Kıbrıscık Ortaokulu, 4.ise Mengen Ortaokulu oldu. Yıldız Kızlar Hentbol İl Birinciliği maçları da aynı salonda oynandı. Kızlarda ise 100.Yıl Ortaokulu şampiyon oldu. Maçlar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verilirken 1.olan takımların grup maçlarında Bolu’yu temsil edeceği açıklandı.