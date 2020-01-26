Hentbolde Türkiye’nin Kralı Sebenspor

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Hentbol Genç Erkekler turnuvası geçen sene ilimizde düzenlenmişti. Geçtiğimiz yıl Sebenspor Hentbol takımımız finale kalarak finalde Beşiktaş’a kaybederek ikinci olmuştu. Bu sene İstanbul’da düzenlenen turnuvana da temsilcimiz Beşiktaş ile yarı final de karşılaştı. Sebenspor geçen sene final maçında kaybettiği Beşiktaş’ı yarı finalde 29-25 yenerek finale kaldı. İstanbul’da oynanan final mücadelesinde Sebenspor, Ankara Spor Toto Spor Kulübü ile İstanbul Maltepe Kapalı Spor Salonu’nda karşılaştı. Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Seben AK Parti İlçe Başkanı Fehmi Çınar, Sebensporlu yöneticiler ve Sebensporlu taraftarların da izlediği zorlu mücadeleyi temsilcimiz 41-39 yenerek kupayı müzesine götürdü. Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Sebensporlu oyuncular ve taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadılar.

İşte Şampiyonluk Yolu

Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu Bolu Sebenspor oldu. Genç Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası İstanbul’da yapıldı. 8 grupta 27 takımın mücadele ettiği şampiyonada finalde Spor Toto SK ile Bolu Sebenspor Müzahir Sille spor salonunda karşı karşıya geldi. Normal süresi 30-30 eşitlikle sonuçla maçın uzatmalarında Spor Toto SK’yı 41-39 yenen Bolu Sebenspor Türkiye Şampiyonu oldu. 3.-4.’lük maçında ise Beşiktaş’ı 29-25 yenen Göztepe 3. oldu. Final maçının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Mücadele sonrası düzenlenen kupa töreninde kupasını alan temsilcimizi Olay Gündem Spor Servisi olarak kutlar, başarılarının devamını dileriz.