Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Erkek ve bayan hentbolünde tarih yazıyor. Erkek hentbol takımımız Türkiye de 81 ilin yarıştığı Anadolu Yıldızlar Liginde son 8 takım arasına kalmayı başardı. 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Amasya’da yapılan yarı final maçlarında oynadığı tüm maçları farklı kazanarak grup 1.si olarak adını Mayıs ayında Balıkesir-Burhaniye’de yapılacak olan final etabına yazdırdı. Bolu erkek hentbol takımımız 2014-2015 sezonunda Türkiye 3.sü olmuştu. Maçlardan sonra gazetemize konuşan takım antrenörleri şunları söyledi: “Önceden de bu turnuvada 3.olmuştuk şimdi amacımız final oynamak. İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük ve güçlü illerin arasında sıyrılıp Türkiye’de son 8’e kalmak büyük bir başarı çocuklarımızı kutluyorum. Türkiye 3.sü olan takımımız bu sene Sebenspor olarak profesyonel ligde ligi 3.sırada bitirdiler. İyi bir sporcu havuzumuz var. Her geçen sene daha güçlü sporcu havuzumuzla Türkiye’de yaş gruplarında tüm kupalara adayız. Bizim için son 8 takım arasına kalmak çok büyük bir başarı.”

Kızlar da yarı finalde

Analig hentbolde kız takımımız da yarı finale kalmayı başardı. Türkiye’de son yıllarda hentbol denilince Bolu ili akla geliyor. Salon sporlarında gerek profesyonel ligde gerekse yaş gruplarında Bolumuzun adını finaller de taşıyan tek branş hentbol. Bolu’daki herkesin Bolulu sporculardan oluşan bu gençlerimize destek olmaya davet ediyoruz.