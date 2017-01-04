Haber: Esra ÖZTÜRK

Okul Sporları 2016-2017 eğitim öğretim yılı faaliyet programında yer alan Hentbol Genç Erkekler ve Genç Kızlar Müsabakaları sona erdi. Hentbol Genç Erkekler ve Genç Kızlarda İl birincisi de Bolu Spor Lisesi oldu.

Hentbol Genç Erkeklerde İl sıralamaları şu şekilde;

İl Birincisi: Bolu Spor Lisesi

İl İkincisi: Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İl Üçüncüsü: Mustafa Çizmecioğlu Lisesi

İl Dördüncüsü: İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Hentbol Genç Kızlar İl sıralamalı şu şekilde;

İl Birincisi: Bolu Spor Lisesi

İl İkincisi: Mustafa Çizmecioğlu Lisesi

İl Üçüncüsü: Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi