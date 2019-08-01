Hepsi de Rakip Oldu!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kırmızı-beyazlı camianın geçen sezon banko oynayan 6 futbolcusu gelecek sezon rakip olarak Boluspor’un karşısına çıkacak. Bu isimler ilki devre arasında kendisine izin verildiği söylenen Yusuf Emre Gültekin tecrübeli isim yeni sezonda 1.ligde mücadele edecek olan BB Erzurumspor için ter dökecek. 1.lige bir diğer takım olan Akhisarspor ise Boluspor taraftarlarının sevgilisi haline gelen kaptanlık ta yapan kaleci Gökhan Değirmenci’yi kadrosuna katmıştı. Boluspor’dan geçen sezonun en etkili ismi olan Akabueze ile de anlaşma sağlamayınca bu önemli isim uzun süre Altay ile temas kurduktan sonra Ümraniyespor’un yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon bir çok maçta forma şansı bulmasına rağmen eleştirilerden kurtulamayan tecrübeli golcü Özgür Can Özcan eski takımı Giresunspor ile orta sahanın dinamosu İshak Çakmak ise lige yeni çıkan Keçiörengücü ile sözleşme imzaladı. Son olarak takımın önemli isimlerinden Mustafa Durak ta Bursaspor ile söz kesti. Böylelikle 6 eski isim Boluspor’la aynı ligde yer alan takımlarla anlaşarak, kırmızı-beyazlı takıma rakip oldu.