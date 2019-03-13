Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor teknik direktörü Orhan Kaynak, son haftalarda kaybedilen karşılaşmalar nedeniyle ilk 2 ve play-off şanslarının azaldığını ancak kazandıkları zaman yine yarışın içinde olacaklarını söyledi. Kaynak, bazı oyuncuların yaşadığı sakatlıklara rağmen takım bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirtti.

“AYAKTA KALAN TAKIM OLDUK”

Deplasmanda Giresunspor’a karşı İshak Çakmağın gördüğü kırmızı kartın ardından maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam “Her şeye rağmen iyi antrenman yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta Giresunspor maçına baktığınız zaman, müsabakanın büyük bölümünü 10 kişi oynadık. Buna rağmen iyi mücadele edip ayakta kalan takım olduk” ifadelerini kullandı.

“UMUT AŞILAMAK ZORUNDAYIZ”

Teknik direktör Kaynak, ligde kalan 9 maçı kazanacak güçte olduklarını ifade etti. Alınan sonuçlar ne kadar kötü olsa da ileriye umutla bakmak istediklerini belirten Orhan Kaynak “İyi olacağımızı ve iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Sonuç kötü olsa da ileriye umutla bakmak istiyoruz. Önümüzde 9 maçımız daha var. Biten hiçbir şey yok. Umut taşımak zorundayız. Oyunculara da umut aşılamak zorundayız. Bu manada ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.

Teknik direktör Orhan Kaynak, Boluspor'un son 2 sezondur play-off oynayan önemli bir takım olduğuna vurgulayarak, oyuncularına inandığını dile getirdi.

“PLAY-OFF HATTI İÇİNDE OLABİLİRİZ”

Ligde iç sahada Balıkesirspor Baltok ile oynayacakları maçın ardından verilecek mili maç ve seçim arasını iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden deneyimli çalıştırıcı "Balıkesirspor Baltok maçından sonra milli takım arasını da iyi değerlendireceğiz. Milli takım arasından sonra üzerimizde bulunan takımların 6'sıyla maç yapacağız. Hepsi final havasında geçecek. Orada bir seri yaptığımız takdirde yine play-off hattı içinde olabiliriz." açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 11:22