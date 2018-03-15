Haber: Gönül Olutürk

Çaykur Rizespor'un devre arasında transfer ettiği Galip Güzel, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürülen Adanaspor maçı hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulundu. Ligde herkesin birbirini yenecek güçte olduğunu beliren Galip Güzel "Bu ligde yenilmemek çok önemli ve bayağıdır yenilmiyoruz. Bunun da avantajını şu anda görüyoruz. Üçüncü olanla da bir puan farkı yakaladık. Herkes birbirini yenecek durumda. Kimse ne play-Off'tan ne düşme hattından ne de şampiyonluktan kopmadı. Avantajlı durumdayız. Boluspor'u da yenmemiz bizim için çok önemliydi. Şimdi içeride Adanaspor maçımız var. Rakibimiz düşüşte ve onlar da puan almak istiyorlar. Her maç zor olduğu gibi bu maç da zor olacak. Ama biz bu maçı da kazanıp avantajımızı sürdürmek ve sezon sonuna rahat bir şekilde ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

“KRİTİK HAFTALARDAYIZ”

Kritik haftalarda olduklarını belirten Güzel "Ligin sonuna doğru iş daha da ciddiye biniyor ve puan kayıpları da çok oluyor. Mesela Gaziantepspor, Samsunspor'u yendi. Herkes birbirini yenebiliyor. Ama bizim gidişatımız güzel. En azından Altınordu maçını saymazsak çok fazla kayıp yaşamadık. Kritik haftalardayız ve bu saatten sonra yenilmeyen her türlü avantajı sağlıyor. Adanaspor'u yendiğimiz zaman yolun büyük bir kısmını tamamlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

“KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM”

İlerleyen haftalarda daha fazla katkı sağlamak istediğini belirten Galip, "İkinci devreye iyi başladım ama sonradan biraz düşüş yaşadığım doğrudur. Boluspor maçıyla yeniden oynamaya başladım. Kalan maçlarımızda takımımıza daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Bu gol olur, asist olur, oyun içinde mücadele olur, daha fazla katkı sağlayacağımı düşünüyorum. İnşallah daha da yükselen bir performans göreceksiniz. Beni en çok etkileyen durum, henüz bir gol atamamış olmam. Bu oyunuma da yansıyor. İnşallah gol de atarım ve o şekilde bir katkım da olur takımıma. Ama sonu şampiyonluk olsun da gol atıp atmamam çok önemli değil" dedi.

“BİRLİK OLMA ZAMANI”

Son olarak Yeşil-mavili taraftarlara seslenen Galip Güzel"Tam birlik olma zamanı. Taraftarımızı tribünlere bekliyoruz ve bizleri desteklemelerini istiyoruz. İnşallah sezon sonunda hep beraber Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşıyacağız"