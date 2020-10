Haber: Aysun Beykoz

Tomane, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bireysellikten çok takım oyuncusu olduğunu belirtti. Samsunspor'a, hedefleri ve projeleri doğrultusunda geldiğini dile getiren Tomane, "Hedefimiz ligde şampiyon olmak. Benim için de en önemlisi Süper Lig'e çıkmak. Bu olmazsa olmazımız. Ligi birinci sırada bitirirsek elbette en güzeli olacaktır. İkinci sırada da bitirsek Süper Lig'e çıkmış olacağız ki benim için de kulüp için de önemli olan bu. Bunu da doğru adımlarla maç maç alacağımız galibiyetlerle elde edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Her maçı kazanmak için saha çıktıklarına işaret eden Tomane, şöyle devam etti: "Daha çok takım için oynayan, bireysellikten çok takımın başarısının önemli olduğunu düşünen biriyim. Takımla birlikte sahada elinden geleni yapan, güzel futbol oynamayı seven ve her zaman kazanmak isteyen bir yapım var. Takım arkadaşlarımla ilişkim çok iyi. Beni çok iyi karşıladılar. Takımı tanımak için çok fazla vaktim olmadı. Kısa sürede olabildiğince takımı tanımaya ve takım oyununa adapte olmaya çalıştım. Stilimin takım oyununa uygun olduğunu düşünüyorum ki öyle oldu ve ilk golü attım. İlk maçımda gol ile başlamış olmak ve galip gelmiş olmak çok önemliydi. Hem kendi adıma hem de takım adına önemli bir galibiyetti." Taraftarın takıma güvenmeye devam etmesi isteyen Tomane, "Taraftarımızdan salgın nedeniyle uzağız. Mevcut durum sebebiyle stadyuma gelip takıma destek olamıyorlar. Takımını sahada çok iyi destekleyen bir taraftar grubu olduklarını daha önceki maçlardan izlemiştim ama ne olursa olsun taraftarımız takıma destek olmaya devam etmelidir. En önemlisi de sezon sonunda takımın Süper Lig'e çıkması. Umarım böyle olur ve şampiyonluğu hep birlikte kutlarız." diye konuştu.