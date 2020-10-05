Herkes Durak’ı Soruyor

Haber: C.Kutay Aykan

Son iki sezonda kırmızı beyazlı ekibin en etkili ismi olan ve bu sezon başında takımda kalacağı belirtilen Durak için taraftarlar bu oyuncunun akıbetini merak ederken, ne yönetim ne de Mustafa Durak bir açıklama yapmadı. Son iki maçın kadrosunda da yer almayan Mustafa Durak için takımda kalsın beklentileri git gide büyürken, bu oyuncu için yönetimin kendisine kulüp bulması söylendiği belirtildi. Alınan kötü sonuçlarla birlikte takımda eksikliği daha fazla hissedilen Mustafa Durak ile ilgili camia resmi açıklama bekliyor.