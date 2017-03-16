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16 Mart 2017 Perşembe
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    • Herkes için futbol

    Bu yıl 12.si düzenlenecek olan 12. Veteranlar futbol turnuvasının toplantısı geçtiğimiz akşam kulüp temsilcileri ve futbolcuların katılımıyla Karaçayır Amatör Kulüpler Federasyon binasında gerçekleşti

    16 Mart 2017 Perşembe 09:26
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    Herkes için futbol

     

    Haber: Aysun BEYKOZ

     

    Bu yıl 12.si düzenlenecek olan 12. Veteranlar futbol turnuvasının toplantısı gerçekleşti. Karaçayır Amatör Kulüpler Federasyon binasında gerçekleşen toplantıya ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin, kulüp temsilcileri ve futbolcular katıldı. Toplantıda katılacak kulüpler ve müsabakaların tarihleri belli olmadı. Toplantıda sadece ligin kürarları belirledi. Yapılan toplantıya göre Veteran Liginin statüsü şu şekilde;

     

    1.      35 yaşını doldurmuş olmak. ( 1981 ve daha önce doğumlu olanlar.)

    2.      Takım adları siyasi – ırkçılık ve şiddet içeren isimler olamaz.

    3.      Turnuvada katılım sayısına göre gruplar ve fikstür tertip komitesi tarafından belirlenir.

    4.      Grup müsabakaları tek devreli puan usulüne göre oynanacak olup gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çapraz eşleşme sureti ile elemasyon olarak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynayacaklardır.

    5.      Eleme müsabakalarında eşitlik halinde uzatma olmayıp direk seri penaltılara geçilecektir.

    6.      Müsabakaların süresi 30+30 dakikadır.

    7.      Tertip komitesine verilecek takım listesinde sporcu sayısı en az 8 en fazla 18 olacaktır. Müsabaka isim listesinde en fazla 18 sporcu bir antrenör bir idareci bulunacaktır.

    8.      Oyuncu değişikliğinde sınır yoktur.  Sahaya en az 5 sporcu ile çıkılacaktır.

    9.      Müsabakalarda TFF futbol müsabaka talimatları uygulanacak olup ofsayt kuralı uygulanmayacaktır.

    10.   Averaj sisteminde önce kendi aralarında yapılan müsabakada puan üstünlüğüne bakılır. Kendi aralarında yapılan müsabakalarda puan ve gol averajı eşit ise genel averaja bakılmaksızın tek maç eleme müsabakası ile üstün olan takım belirlenir.  Eleme müsabakasında eşitlik halinde uzatma olmadan direk penaltı atışları ile galip takım belirlenir. Aynı puana sahip takım 2’den fazla ise kura ile eşleşmeler belirlenir.

    11.  Takımlar sahaya şort ve forma ile veya sırt numaralı yelekler ile çıkacaktır.

    12.  Takımlar müsabaka saatinden 30 dakika önce listelerini vermiş olup müsabaka saatinde sahada hazır olacaklardır.

    13.  Turnuvaya katılan sporcular sağlık raporu ve nüfus kağıdı fotokopisini takım listeleriyle beraber tertip komitesine teslim edeceklerdir.

    14.  Müsabakalar tek hakem ve yarı sahada oynanacaktır.

    15.  Müsabaka saatinde hazır olamayan takım hükmen 3-0 yenik sayılacak 2 müsabakaya çıkmayan takım turnuvadan ihraç edilecektir.

    16.  Çift sarı katran ve bariz gol şansından ihraç olan sporcular daha sonraki maçta oynayacak olup direkt kırmızı kart gören sporcular (disiplin ihlali gerektiren durumlar) tertip komitesi kararını beklemek zorunda olup karar çıkmasına kadar müsabakada oynamayacaklardır.

    17.  İtirazlar müsabakayı takip eden 24 saat içinde varsa belgeleriyle beraber 100,00tl itiraz bedeli yatırarak tertip komitesine yapılacaktır.

    18.  Müsabakalarda 2015-2016 sezonu vize yaptırmış 1981 ve daha büyük en fazla bir sporcu oynayabilecek.

    19.  Tertip komitesi turnuvada her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir

    Anahtar Kelimeler: Bu, Yıl, 12.si, Düzenlenecek, Olan

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