banner133

banner101

05 Ocak 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Herkesi gülümsettiler

    Geçtiğimiz hafta gazetemizin başarılı köşe yazarı Onur Ustaoğlu 2017 yılının son köşe yazısında esprili yeni yıl dilekleri yazıp arkadaşlarına ve Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı isimler esprili bir şekilde önerilerde bulunmuştu.

    05 Ocak 2018 Cuma 09:23
    Bu haber 260 kez okundu
    Herkesi gülümsettiler

    Haber: Kasım ŞAHİN


    Geçtiğimiz hafta gazetemizin başarılı köşe yazarı Onur Ustaoğlu 2017 yılının son köşe yazısında esprili yeni yıl dilekleri yazıp arkadaşlarına ve Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı isimler esprili bir şekilde önerilerde bulunmuştu.

    Geçtiğimiz günlerde her sabah Show TV de canlı olarak yayınlanan Zahide Yetiş’le isimli programın başarılı sunucusu Zahide Yetiş gülümseyerek Yazarımız Onur Ustaoğlu’nun köşe yazısında kendisi için kaleme aldığı şu satırları okudu.

    Her sabah televizyonlardan evlerimize konuk olan, Sevgili Zahide Yetiş ’in haftanın 3 günü üst üste siyah renkli elbise giymemesini daha renkli şeyler giymesini ve programda yapılan yemekleri tadarken dikkatli olmasını bir izleyici ve arkadaşı olarak. Yiyecekler şimdi boğazına kaçacak orada konuşamayacak diye endişelenmek istemiyorum. Birde ben Sevgili Zahide’nin sabahları yani Kadın kuşağı denilen zamanda değil de Akşamları herkesin izleye bileceği bir sohbet programı yapmasını istiyor ve diliyorum.  “sabahları bazen uyuya kalıyorum da onun için istiyorum.” 

    Ayrıca Zahide Yetiş: “Onur ile yıllardır hep konuşuyoruz. Benim için çok değerli bir arkadaş çok özel bir insandır. Bu güzel yazı için çok teşekkürler Onur. Bolu’ya bir türlü gidemedim. Fırsat bulup bir gide bilsem önce Onur’un yanına gideceğim.” İfadelerini kullanarak yazarımıza canlı yayında teşekkür etti


    Bunun üstüne Onur Ustaoğlu da sosyal medya hesaplarından Zahide Yetiş’le isimli programın videosunu yayınlayarak şu satırlarla Zahide Yetiş’e teşekkür etti  “ Seni çok seviyorum İyi ki varsın Canım arkadaşım en kısa zamanda Bolu’ya bekliyorum”


    İki iyi arkadaşın bir birlerine tatlı tatlı takılmaları Okuyucuların ve izleyicilerin tebessüm etmesine neden oldu.


    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Hafta, Gazetemizin, Başarılı, Köşe

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Hayallerini Kastamonulular Gerçekleştiriyormuş…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FİKİR AYRILIKLARI
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu EN ÇOK SİZ ÇALIŞMALISINIZ!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İhale out Proje in
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Şenol Mühürcüoğlu Özer Resim Sergisi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllık Bilanço
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SİYASİ MEVTALAR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 2018 de…
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - UPS BASKETBOL
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 2018 Yılına girerken
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİH / KÜLTÜR / DOĞA DERGİSİ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Köşemizden
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109