Haber: Kasım ŞAHİN



Geçtiğimiz hafta gazetemizin başarılı köşe yazarı Onur Ustaoğlu 2017 yılının son köşe yazısında esprili yeni yıl dilekleri yazıp arkadaşlarına ve Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı isimler esprili bir şekilde önerilerde bulunmuştu.



Geçtiğimiz günlerde her sabah Show TV de canlı olarak yayınlanan Zahide Yetiş’le isimli programın başarılı sunucusu Zahide Yetiş gülümseyerek Yazarımız Onur Ustaoğlu’nun köşe yazısında kendisi için kaleme aldığı şu satırları okudu.



Her sabah televizyonlardan evlerimize konuk olan, Sevgili Zahide Yetiş ’in haftanın 3 günü üst üste siyah renkli elbise giymemesini daha renkli şeyler giymesini ve programda yapılan yemekleri tadarken dikkatli olmasını bir izleyici ve arkadaşı olarak. Yiyecekler şimdi boğazına kaçacak orada konuşamayacak diye endişelenmek istemiyorum. Birde ben Sevgili Zahide’nin sabahları yani Kadın kuşağı denilen zamanda değil de Akşamları herkesin izleye bileceği bir sohbet programı yapmasını istiyor ve diliyorum. “sabahları bazen uyuya kalıyorum da onun için istiyorum.”

Ayrıca Zahide Yetiş: “Onur ile yıllardır hep konuşuyoruz. Benim için çok değerli bir arkadaş çok özel bir insandır. Bu güzel yazı için çok teşekkürler Onur. Bolu’ya bir türlü gidemedim. Fırsat bulup bir gide bilsem önce Onur’un yanına gideceğim.” İfadelerini kullanarak yazarımıza canlı yayında teşekkür etti



Bunun üstüne Onur Ustaoğlu da sosyal medya hesaplarından Zahide Yetiş’le isimli programın videosunu yayınlayarak şu satırlarla Zahide Yetiş’e teşekkür etti “ Seni çok seviyorum İyi ki varsın Canım arkadaşım en kısa zamanda Bolu’ya bekliyorum”



İki iyi arkadaşın bir birlerine tatlı tatlı takılmaları Okuyucuların ve izleyicilerin tebessüm etmesine neden oldu.



