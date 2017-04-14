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14 Nisan 2017 Cuma
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    • “HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR ORTAM OLUŞTU”

    Boluspor, TFF 1’inci ligin 28’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlıların teknik direktörü Fuat Çapa, antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

    14 Nisan 2017 Cuma 16:13
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    “HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR ORTAM OLUŞTU”

    Haber: Aysun Beykoz

    Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa, ligin sonunda ilk 6’da kendilerine yer bulacaklarını ifade ederek; “Yine söylüyoruz. Biz ilk 6 içinde olacağız. Bu beş mi olur, altı mı olur, dört mü olur, üç mü olur, iki mi olur onu 7 hafta sonunda hep birlikte göreceğiz. Bizim şu anda ilk 6 içinde olan rakiplerden hiçbir eksiğimiz yok” dedi.

    Kırmızı beyazlılarda, son 3 haftada alınan galibiyetlerin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Çapa; “Son 3 hafta sonuç olarak gayet iyi. Herkesin mutlu olduğu bir ortam oluştu şu anda. Ama bundan öncesi de çok kötü değildi. İkinci devre Samsunspor maçı harici kötü değildik. Ama sonuca yansıtamadık. Son 3 haftada hem güzel oyun hem de sonuç bizi mutlu etti. Son oynamış olduğumuz karşılaşmada bizim bundan sonraki süreçteki neler yapabileceğimizi gösterdi. Çok mu iyiydi, çok iyi değildi ama bu lig seviyesi üstünde bir karşılaşma oldu. Özellikle bizim adımıza, hem top bizdeyken hem de rakipteyken o geçişleri de çok iyi değerlendirdik. Takım halinde hareket etmeyi çok iyi uygulamaya başladık. Sahada birbiri için oynayan birbiri için mücadele eden bir takım görüntüsü var. Bu da bizi mutlu etti, gelecek için umutlandırdı. 7 hafta var. 7 hafta sonunda şu andaki görüntünün olmayacağı kesin. Her hafta sürpriz sonuçlar oluyor. Ama biz 7 haftanın 4’ünü iç sahada oynayacağız. 3 tanesini deplasmanda oynayacağız. Son 4 karşılaşmanın 3’ünü içeride, 1’ini içeride oynayacağız. Bu bizim adımıza fikstür olarak avantajlı gözüküyor. Ama bunu da sonuca dönüştürmek çok çok önemli. 7 haftalık bakmaktan ziyade, maçlara hafta hafta bakmak zorundayız. Önümüzde çok önemli bir Altınordu maçımız var. İlk karşılaşmadan sonra da söylemiştim. Bana göre ligin iyi sistematik oynayan takımlarından bir tanesi. Rakip kim olursa olsun sahaya aynı yapıyla çıkan bir takım var. Ama biz kendi oyununu oynamaya çalışan bir Boluspor oluşturmaya çalıştık. Bu da son haftalarda bariz bir şekilde belli olmaya başladı” ifadelerine yer verdi.

    “ŞU AN KREDİSİZ OYNUYORUZ”

    Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa takımın puan kaybına tahammülü kalmadığını sözlerine ekleyerek şunları dile getirdi: “Zaman zaman ufak tefek rüzgarlar olsa da zaman zaman yoldan çıkmış gözük sekte bu hedefte her zaman olacağımızı, hedefimizin olduğunu, 6 içinde her zaman olacağımızı da söyledik. Yine söylüyoruz. Biz ilk 6 içinde olacağız. Bu beş mi olur, altı mı olur, dört mü olur, üç mü olur, iki mi olur onu 7 hafta sonunda hep birlikte göreceğiz. Bizim şu anda ilk 6 içinde olan rakiplerden hiçbir eksiğimiz yok. Sadece devre arasında yaşamış olduğumuz bazı hesaba katmamış olduğumuz her takımın yaşabileceği sıkıntıları biz yaşadık. Diğer takımlar biraz daha az yaşadı. Bundan dolayı da elimizdeki olan kredileri tükettik. Şu an kredisiz oynuyoruz.”

    “HEM EKİP OLARAK HEM DE EKİBİN İÇİNDE UZMAN OLAN BİR ARKADAŞIMIZ VAR”

    Ligin ilerleyen haftalarında oyuncuların durumlarını kestirmeğini zor olduğunu ifade eden Çapa sözlerine şöyle son verdi: “İdmanların bazı bölümlerinde bazı oyuncuları içeriye gönderdik, bazı oyuncular antrenmana devam etti. Biz yaptığımız antrenmanlarda 6 hafta sonra neler yapacağımızı biliyoruz ama hangi oyuncularına o haftalar da olacağını, durumlarını kestirmek çok zor. Oyuncunun durumuna bakmak lazım. Bugün görüyorsunuz Ramazan ve Furkan’ı tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştırıyoruz. Bunları bireysel anlamda çok inceleyen ve oyuncuya has program yapan bir ekibiz. Hem ekip olarak hem de ekibin içinde uzman olan bir arkadaşımız var. Onunda birikimini değerlendiriyoruz.”

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, TFF, 1’inci, Ligin, 28’inci

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