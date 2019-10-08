Herkesin Var Bizim Yok!

Haber: C.Kutay Aykan

Geçtiğimiz sezon ilk 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik alarak Gençlerbirliği ile ligin altını üstüne getiren kırmızı beyazlılar bu sezon ligin dibine demir attı. İlk 7 haftada ligde henüz galibiyeti olmayan tek takım olan kırmızı beyazlılar aldığı 2 beraberlikle sadece 2 puanı hanesine yazdırabildi. Ligin en az gol atabilen takımlarından olan Boluspor, kalesinde gördüğü 11 golle ligin en çok gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Boluspor ve Giresunspor ligin 6 haftasında galip gelemeyen takımlardı. Yeşil –beyazlıların özlemi Akhisarspor karşısında sonlanırken, Boluspor ligin galibiyeti olmayan tek takımı olarak kaldı. Boluspor milli ara sonrası karşılaşacağı Giresunspor maçından galibiyetle ayrılarak kötü gidişe son vermek istiyor.