Herşey Son Haftaya Kaldı

Bolu 1.Amatör Futbol Ligi’nde şampiyon son hafta maçlarının ardından belli olacak. Son haftayı maç yapmadan geçecek olan Göynük Belediyespor, Geredespor’un Kızıkspor’a takılması halinde şampiyon olacak.

Herşey Son Haftaya Kaldı

Haber: Esra Öztürk

Son hafta maçları öncesi önceki gün oynanan 9.hafta maçlarında şampiyonluğa oynayan 2 takım da hata yapmadı. Geredespor, Özel İdarespor’u 6-0’la geçerken, Göynük Belediyespor ise Kıbrıscıkspor’u 5-1’le devirdi. Önümüzdeki haftayı  Karacasu 2011’in ligden çekilmesi dolayısıyla 3 puanla geçecek olan lider Göynük Belediye, Kızıkspor’un Geredespor’dan puan alması halinde resmen BAL ligine yükselecek. Eğer Geredespor Kızıkspor’u yenerse averajlar ve puanlar eşit olacağından 2 takım BAL ligine yükselme maçı oynayacak. Önümüzdeki haftanın maç programı şöyle:

10.HAFTA

23 Nisan Salı

13.00: E.İ.Kızıkspor-Geredespor

15.00: Özel İdare-Kıbrıscıkspor

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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