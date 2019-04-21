Herşey Son Haftaya Kaldı

Haber: Esra Öztürk

Son hafta maçları öncesi önceki gün oynanan 9.hafta maçlarında şampiyonluğa oynayan 2 takım da hata yapmadı. Geredespor, Özel İdarespor’u 6-0’la geçerken, Göynük Belediyespor ise Kıbrıscıkspor’u 5-1’le devirdi. Önümüzdeki haftayı Karacasu 2011’in ligden çekilmesi dolayısıyla 3 puanla geçecek olan lider Göynük Belediye, Kızıkspor’un Geredespor’dan puan alması halinde resmen BAL ligine yükselecek. Eğer Geredespor Kızıkspor’u yenerse averajlar ve puanlar eşit olacağından 2 takım BAL ligine yükselme maçı oynayacak. Önümüzdeki haftanın maç programı şöyle:

10.HAFTA

23 Nisan Salı

13.00: E.İ.Kızıkspor-Geredespor

15.00: Özel İdare-Kıbrıscıkspor