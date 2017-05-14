Haber: Esra Öztürk

Stat: Malatya İnönü

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Oğuz Terzi

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Caner, Sadık, Murat, Sedat (76.dk.Ferhat), Mehmet (46.dk.Ahmet), Pereira, İrfan (68.dk.Murat Yıldırım), Azubuike, Dialiba, Eren

Boluspor: Melih, Alim, Ramazan, Fatih, Cengiz Umut, Özgür, Guido, AndreSantos, Kadir, Poepon, Bentley, Yusuf Emre (78.dk.Arapi)

Gol: 28.dk.Santos (Boluspor), 86.dk.Dialiba (Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: 38.dk.Azubueke, 50.Eren (Y.Malatyaspor), 75.dk.Y.Emre, 88.dk.Santos (Boluspor)

Maçtan Dakikalar

2.dakika: Santos içeriye çevirdi kaleci Ertaç zorlanmadan topu kontrol etti.

17.dakika: İçeriye çevrilen topta Alim topa yükseldi, net pozisyonda kalecini üzerin kafa vuruşunu yapınca Boluspor golden oldu.

21.dakika: Bentley ortaladı, Guido vuramadı, Boluspor yine golden oldu.

27.dakika: Karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, top üstten auta gitti.

28.dakika (GOOLL): Santos rakiplerini ipe dizer gibi geçti. Dar açıdan iyi vurdu ve Boluspor'u öne geçirdi: 0-1.

33.dakika: Poeponcezasahası dışından sert vurdu, üstten aut.

38.dakika: Poepon yerden sert vurdu, top kalecide kaldı. Maçın ilk yarısı Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50.dakika: Poepon net pozisyonda sert vurdu, top direkten döndü.

53.dakika: Guido'nun pasında Poepon boş pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

86.dakika (GOL): Kullanılan köşe atışında topa yükselen Dialiba eşitlik golünü attı: 1-1. Mücadele bu sonuçla tamamlanınca Boluspor 6.sıraya düştü ve herşey son haftaya kaldı. Y.Malatyaspor ve Sivasspor Süper Lige çıktı.