Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor hakemlerin sayesinde ligde en çok sarı kart gören takım olmaya devam ediyor. Ümraniyespor maçında Boluspor’a 5 sarı kart çıktı.

Maçta tansiyonlar dinmedi. Hakemin çaldığı düdükler Boluspor yedek kulübesini sahaya soktu. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından Boluspor’lu yedek oyuncular sahaya girerek hakemin yanına gittiler. Fuat Çapa oyuncularını sakinleştirmek için sahaya girdi ve oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

Maçın ikinci yarısında da hakem hataları göze çarptı. Boluspor teknik heyeti ikinci yarıda da çalınan düdüklere itiraz ettiler. Teknik heyet ve taraftar hakemin çaldığı düdüklerde hop oturdular hop kalktılar.