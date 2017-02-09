Haber: Erdal Tanrıverdi

Mücadeleyi uzun bir aradan sonra rakip takım taraftarları da 17 Temmuz Spor Salonu'nda izledi. Yaklaşık 25 kişilik taraftar grubu maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi. Önlerinde bulunan metal bariyerlere vurarak tezahürat yapan Ankaralı taraftarların olduğu bölümde bariyerlerin zarar gördüğü gözlemlendi. Maçtan 3-1 yenik ayrılan takımlarının aldığı mağlubiyet sonrası Pursaklar Voleybol Takımı taraftarları Pursaklar Belediyesi'nin aracıyla Bolu'yu başları önde terketti.