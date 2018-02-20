Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 23. Haftasında Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek. Mücadele 22 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Kırmızı beyazlılar, ligin geri kalan 22 haftada topladığı 33 puanla 6.sıraya yükseldi. Boluspor ligin 22.haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oldu. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanan mücadeleyi Boluspor, Rydell Peopon (2) ve Melih Okutan’ın golleriyle 3-1 kazandı. Adana Demirspor’un tek golünü ise 82.dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 29 puanla 12.sırada yer alıyor. BB Erzurumspor ise sahasında Gaziantepspor’u konuk etti. Erzurum Kazım Karabekir Stadında oynanan mücadeleyi BB Erzurumspor, Erhan Çelenk (2), Jasmın Scuk, Burhan Eşer ve Gökhan Karadeniz’in golleriyle 5-1 kazandı. Gaziantepspor’un tek golünü ise 39.dakikada Yusuf Erdem kaydetti. Spor Toto 1.Ligin 23.haftanın fikstürü şu şekilde;

21 Şubat Çarşamba

16.00: Denizlispor – Ümraniyespor ( Denizli Atatürk Stadyumu)

16.00: Eskişehirspor – Gazişehir Gaziantep FK

19.00: Tetiş Yapı Elazığspor – Akın Çorap Giresunspor ( Elazığ Atatürk Stadyumu)

19.00. İstanbulspor – Grandmedıcal Manisaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)

22 Şubat Perşembe:

16.00: Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk Stadyumu)

19.00: Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim Stadyumu)