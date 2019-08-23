Heyecan Eylül Sonunda Başlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Erkekler Hentbol 1.Ligi’nde Sebenspor geçen sezon olduğu gibi ilimizi temsil edecek. 12 takımın yer alacağı ligde 1.hafta maçları 28 Eylül’de oynanacak. Bayanlarda Bolu Belediyespor ilimizi bu sezon 2.ligde temsil edecek. 18 Bayanlar 2.Liginde ilk hafta maçları 29 Eylül’de oynanacak. Liglerde fikstürün önümüzdeki günlerde çekilmesi bekleniyor. Temsilcilerimizin gruplarında yer alacak takımlar şöyle:

Erkekler 1.Lig

Sebenspor, Seyhan Belediyesi, Amasya 1957 Suluova SK, Başkent Akademi SK, Ankara Hentbol İhtisas SK, Aydın PTT SK, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği, Bahçelievler SK, Mersin İdman Yurdu SK, Köyceğiz Belediyespor, Rize Gençlikspor, Tokat Gençlik SK

Kadınlar 2.Lig