Haber: Volkan Yılmaz

Süper Lig ve TFF 1.Lige Milli Takımın EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçları için kısa bir ara verilmişti. Maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig'de ve TFF 1.Ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'de ve TFF 1.Ligde geçen hafta milli maç arası gerçekleşmişti. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşmıştı. Süper Lig'de ve TFF 1.Ligde 8. hafta maçları 18-21 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanacak.