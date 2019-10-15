Heyecan Kaldığı Yerden Devam

Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verilen futbol liglerinde heyecan hafta sonunda kaldığı yerden devam edecek.

Heyecan Kaldığı Yerden Devam

Haber: Volkan Yılmaz

Süper Lig ve TFF 1.Lige Milli Takımın EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçları için kısa bir ara verilmişti.  Maçların tamamlanmasının ardından Süper Lig'de ve TFF 1.Ligde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Süper Lig'de ve TFF 1.Ligde geçen hafta milli maç arası gerçekleşmişti.  Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile karşılaşmıştı. Süper Lig'de ve TFF 1.Ligde 8. hafta maçları 18-21 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İnkılap Eli Boş Döndü
İnkılap Eli Boş Döndü
  1. Spor

banner133