Haber: Volkan Yılmaz

Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arasın sona erdi ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 22 Kasım Cuma(bugün) Adanaspor-Giresunspor maçı ile başlayacak olan 12’inci haftada Boluspor ise haftanın kapanış maçında Pazartesi günü deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek.

İşte TFF 1.Lig’de 12.hafta programı:

22 Kasım Cuma

19:00 Adanaspor-Giresunspor

23 Kasım Cumartesi

14:00 Fatih Karagümrük A.Ş. - Cesar Grup Ümraniyespor

16:30 Eskişehirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19:00 Bursaspor – Keçiörengücü

24 Kasım Pazar

14:00 Hatayspor - İstanbulspor A.Ş.

16:30 Ekol Göz Menemenspor - Balıkesirspor

16:30 Osmanlıspor Futbol Kulübü - Adana Demirspor

19:00 Akhisarspor – Altay

25 Kasım Pazartesi

19:00 Altınordu - Boluspor