Haber: Volkan Yılmaz
Profesyonel futbol liglerine verilen milli maç arasın sona erdi ve heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 22 Kasım Cuma(bugün) Adanaspor-Giresunspor maçı ile başlayacak olan 12’inci haftada Boluspor ise haftanın kapanış maçında Pazartesi günü deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek.
İşte TFF 1.Lig’de 12.hafta programı:
22 Kasım Cuma
19:00 Adanaspor-Giresunspor
23 Kasım Cumartesi
14:00 Fatih Karagümrük A.Ş. - Cesar Grup Ümraniyespor
16:30 Eskişehirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19:00 Bursaspor – Keçiörengücü
24 Kasım Pazar
14:00 Hatayspor - İstanbulspor A.Ş.
16:30 Ekol Göz Menemenspor - Balıkesirspor
16:30 Osmanlıspor Futbol Kulübü - Adana Demirspor
19:00 Akhisarspor – Altay
25 Kasım Pazartesi
19:00 Altınordu - Boluspor