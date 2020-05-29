Heyecan Kaldığı Yerden Devam

Haber: Aysun Beykoz

Süper Lig 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran’da, 1.Lig ise 19 Haziran’da yeniden başlayacak. Ayrıca 5 oyuncu değişiklik hakkı da kabul edildi. TFF’den yapılan açıklama şöyle: “Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan olağanüstü süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte, futbola dönüş için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Konuyla ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle: “Devletimiz ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde dünyadaki uygulamalara da bakarak insan sağlığı önceliğinden hareketle ve her türlü ihtimal düşünülerek kalan maçların oynanarak tamamlanması için Federasyonumuzca büyük çaba gösterilmektedir. Bu kapsamda kulüplerimizin talepleri ile ilgili TFF Yönetim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapılmıştır. Toplantıda şu kararlar alınmıştır: Federasyonumuz ve kulüplerin geride kalan kısmının tamamlanmasına yönelik ortak mutabakat ve isteği ile, Haziran’da maçların başlatılması kararı sonrasında tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugünkü toplantıda, alınacak önlemler ve gerekli talimat değişiklikleri ile ilgili çalışmalar bitmiş olup detaylı bilgiler kamuoyu ile en kısa sürede paylaşılacaktır. FIFA ve UEFA’nın her zaman altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulunmuş, sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine varılmıştır. Futbolcu sağlığını korumak amacıyla IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır. Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defa da yapılabilecektir. Böylece kulüplerimiz bir maçta daha fazla oyuncuyu kullanma şansına sahip olacaktır. Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat kamuoyuna duyurulacaktır. Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz Türk Hava Yolları ile görüşme yapılmış ve olumlu geri dönüş alınmıştır. Bu konuda değerli destekleri için THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Mehmet İlker Aycı’ya teşekkürlerimizi sunarız. Gerek futbola dönüş, gerekse Türk futbolunu ve kulüplerimizi ileriye taşıyacak konularla ilgili çalışmalarımız devam edecektir.” TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen toplantıda, TFF Sağlık Kurulu’nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

İşte Türkiye’de liglerin başlayacağı tarihler:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020