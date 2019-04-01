Heyecan Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Milli maç ve yerel seçimler nedeniyle liglere verilen ara bugün sona eriyor. Yaklaşık 2.5 haftadan sonra Spor Toto 1.Ligde düdük yeniden çalıyor.

Heyecan Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Haber: Gökhan Aksoy

Sporseverlerin özlemi sona eriyor. Futbolda Spor Toto 1. Ligde heyecan 27. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftanın en önemli maçında G.Birliği, Boluspor’u konuk edecek. Bu müsabaka hem şampiyonluk hem de play-off mücadelesi veren takımlar için oldukça büyük önem taşıyor. Altınordu-Osmanlıspor maçı da benzer bir niteliğe sahip. Diğer yandan Kardemir Karabükspor-Adanaspor, İstanbulspor-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Giresunspor, Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor, Hatayspor-Birevim Elazığspor ve Abalı Denizlispor-Altay maçları ile futbol topu yeniden dönmeye başlayacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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