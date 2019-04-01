Heyecan Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Haber: Gökhan Aksoy

Sporseverlerin özlemi sona eriyor. Futbolda Spor Toto 1. Ligde heyecan 27. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftanın en önemli maçında G.Birliği, Boluspor’u konuk edecek. Bu müsabaka hem şampiyonluk hem de play-off mücadelesi veren takımlar için oldukça büyük önem taşıyor. Altınordu-Osmanlıspor maçı da benzer bir niteliğe sahip. Diğer yandan Kardemir Karabükspor-Adanaspor, İstanbulspor-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Giresunspor, Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor, Hatayspor-Birevim Elazığspor ve Abalı Denizlispor-Altay maçları ile futbol topu yeniden dönmeye başlayacak.