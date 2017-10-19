Haber: Semih BAYKAL
TFF 1. Lig'de 9. haftanın maç programı şöyle:
20 Ekim Cuma
18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (5 Ocak Fatih Terim)
21 Ekim Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor ( Denizli Atatürk)
13.00 İstanbulspor-Altınordu ( Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor ( Gaziantep)
22 Ekim Pazar:
13.00 Akın Çorap Giresunspor-GrandmedicalManisaspor ( Giresun Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep ( Ümraniye Belediye)
15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Elazığspor-Samsunspor ( Elazığ Atatürk)
18.00 Boluspor-BalıkesirsporBaltok ( Bolu Atatürk)
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