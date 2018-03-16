Haber: Gönül Olutürk

Akın Çorap Giresunspor kulüp başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, yaptığı açıklamada baskılı oynadıklarına rağmen buldukları fırsatları değerlendiremedikleri belirtti. Futbolda şanssızlıklar olabildiğini ve bu sezonda yoğun bir şekilde şanssızlıklar yaşadıklarını ifade eden Özkul, "Baskı kurduk, etkili performansı sergiledik ama vurduğumuz toplar girmedi, direkten döndü. Rakip bizim kaleye iki kere geldi, gol oldu. Mağlubiyet hiç aklımızdan geçmiyordu, üzgünüz" ifadelerin kullandı.

İbrahim Özkul, yaptığı değerlendirmede, maçları her zaman kazanmak üzere çıkmaya devam edeceklerini belirterek ligdeki duruma ilişkin bir yorum yapmanın şu an için erken olduğunu söyledi. Karşılaşma sırasında rakibi ile girdiği mücadelede ayağı kırılan Adana Demirspor oyuncusu Sezer Özmen'e Giresunspor camiası olarak geçmiş olsun dileklerini ileten Özkul "Sezer kardeşimizin ayağının kırılmasına üzüldük, inşallah tez zamanda sağlığına kavuşur" şeklinde konuştu.