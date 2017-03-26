Haber: Aysun Beykoz

“Spor Yapalım Engelleri Aşalım” sloganıyla Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu "Oturarak Voleybol" 2. Lig’de mücadele eden 9 takımdan biri olan Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü çalışmalarına devam ediyor. Bu sporu yapanlardan biri de 20 yaşında ki Öznur Cüre. Öznur 2 yıl önceye kadar profesyonel tekvandocuyken yaşadığı hazin trafik kazası sonucu bu sporu bırakmak zorunda kaldı. İstanbul’dan tedavi için geldiği Bolu’da, Oturarak Voleybol ile tanıştı. Öznur Cüre, milli sporculuğa kadar giden bu zorlu yolu, Merkez Tv’ye anlattı. Öznur bu sporu yaparken çok mutlu. “Hiçbir engel aşılmaz değildir” diyen Öznur, herkesi bu sporu yapmaya davet etti.