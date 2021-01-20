Hiçbir ocak bu kadar soğuk olmayacak

Geçen sene geçirdiği trafik kazasında arkadaşı Sabri Sadıç (21) ile birlikte hayatını kaybeden Eray Acar (21) için ölüm yıldönümünde Atatürk Stadyumu’nun çimlerinde bir araya gelen Yarenler, yaktıkları meşaleler ve hazırladıkları pankartlarla Eray’ı hatırladı. Duygusal bir kliple genç taraftarını anan taraftarlar, yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Unutmadık, unutturmayacağız! Eray kardeşimizi vefatının 1. senesinde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anyoruz. Ruhun şad, mekanın cennet olsun güzel insan.”

Sosyal medyada ‘bugün günlerden eray acar’, ‘oradasın gökyüzünde’ gibi hashtagler açan Yarenler, hazırladıkları klipte Ferdi Tayfur’un ‘Hatıran Yeter’ şarkısı ile Eray’a selam gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 09:20