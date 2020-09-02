Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Boluspor, 6.transferini gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar son olarak Sultanbeyli Belediyespor forması giyen genç savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Altınordu altyapısından yetişen genç oyuncu için süper lig temsilcisi Kasımpaşa’nın da devrede olmasına rağmen kırmızı beyazlı yönetimin yoğun çabaları sonrası bu transferi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Arda Hilmi Şengül'ü tanıyalım:

11 Aralık 1998 Kadıköy doğumlu olan Arda Hilmi Şengül, Selimiye'de futbola başladı. Daha sonra kısa sürede Altınordu'ya transfer olan Şengül, burada profesyonelliğe geçiş yaptı. Daha sonra, Erzinspor'a transfer olan genç futbolcu burada 3 kez TFF 3. Lig müsabakasında görev aldı. Ardından, Niğde Anadolu FK'ya transfer olan Şengül, TFF 2. Lig'de 14 karşılaşmada görev yaparken, 1 kez Ziraat Türkiye Kupası maçında oynadı. Son olarak Sultanbeyli Belediyespor'a transfer oldu. Burada 27 kez TFF 3 .Lig maçına çıkan Şengül, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Arda Hilmi Şengül, U-17 ve U-18 Milli Takımlar olmak üzere 6 kez özel maçta Milli Takım forması giydi.