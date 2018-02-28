Haber: Gönül Olutürk

Deplasmanda Altınordu karşısında 5-1’lik farklı skorla kazanılan galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan NecipÇarıkcı“Öncelikle teknik heyeti, futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Maçtan önce Sait hocamız bu maçı alacağını bana söylemişti. Ama bugün oynanan futbol, mücadele, hırs bizi çok memnun etti. Geçen haftaki Erzurumspor maçında oynanan futbol bizi üzmüştü ama bugün ilk 6’yı biraz daha sağlama alır gibiyiz. 3 puan Bolumuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“PRİMİ ARTTIR DİYORLAR”

Prim konusuna da değinen Başkan Çarıkçı “Bazen başkanları, oyuncular çağırıyor. Primi arttır diyorlar. Şimdi ben gideceğim herhalde. Bunun bir zamanı vardır. Zaman bugün. Soyunma odasında oyuncularımı tebrik edeceğim. Primi arttıracağız” dedi.

“Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum”

Ligin 25.haftasında Ankaragücü ile oynanacak maça taraftarları stada davet eden Çarıkçı “Ankaragücü maçımız var. Derbi maç. Ben buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. Bütün herkese sesleniyorum. Pazar günü stadı dolduralım. İnşallah bu maçı aldığımız takdirde de Boluspor’u güzel günler bekliyor. Kalan maçlarımız biraz avantajlı. Altınordu çok zorlu bir ekipti. Altınordu takımını burada 5–1 yenmek çok zor bir işti. Bunu başardık. Güzel günler bizi bekliyor. 3 puan Bolumuza, memleketimize, taraftarlarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.