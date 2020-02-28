Hırsından Elini Parçaladı

Haber: C.Kutay Aykan

Haftalardır gelmeyen galibiyet alınan kötü sonuçlar Teknik Direktör Osman Özköylü’nün Balıkesirspor maçına da gergin çıkmasına neden oldu. Özellikle ilk dakikalarda art arda verilen pozisyonlar ve yenen gol Teknik Direktör Osman Özköylü’yü oldukça sinirlendirdi. Balıkesirspor’un 1-0 öne geçmesi sonrası Osman Özköylü yedek kulübesini defalarca yumrukladı. Sağ elinden yaralanan Osman Özköylü’ye Boluspor teknik heyeti müdahale etti. Ayrıca tecrübeli teknik adam maç içinde hakem kararlarını da çok kez itiraz etti. Özköylü itirazları sonrası maçın hakeminden sarı kart görmekten de kurtulamadı. Alınan 1-1’lik sonuç sonrası Özköylü’nün oldukça sinirli olduğu gözlemlendi.