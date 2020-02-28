seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

Hırsından Elini Parçaladı

Boluspor’un hırçın teknik direktörü Osman Özköylü, Balıkesirspor maçında aşırı hırsının kurbanı oldu. Tecrübeli teknik adama sağlık heyeti müdahale etmek zorunda kaldı.

Hırsından Elini Parçaladı

Haber: C.Kutay Aykan

Haftalardır gelmeyen galibiyet alınan kötü sonuçlar Teknik Direktör Osman Özköylü’nün Balıkesirspor maçına da gergin çıkmasına neden oldu. Özellikle ilk dakikalarda art arda verilen pozisyonlar ve yenen gol Teknik Direktör Osman Özköylü’yü oldukça sinirlendirdi. Balıkesirspor’un 1-0 öne geçmesi sonrası Osman Özköylü yedek kulübesini defalarca yumrukladı. Sağ elinden yaralanan Osman Özköylü’ye Boluspor teknik heyeti müdahale etti. Ayrıca tecrübeli teknik adam maç içinde hakem kararlarını da çok kez itiraz etti. Özköylü itirazları sonrası maçın hakeminden sarı kart görmekten de kurtulamadı. Alınan 1-1’lik sonuç sonrası Özköylü’nün oldukça sinirli olduğu gözlemlendi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Orlando Yine Parladı
Orlando Yine Parladı
  1. Spor