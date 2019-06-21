Hisar’dan Kritik Galibiyet

Haber: Aysun Beykoz

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maç son anlarına kadar heyecan içinde geçti. Grupta 1 galibiyet 1 yenilgisi olan Jotun Hisarspor ile galibiyeti bulunmayan Akay Kardeşler arasında oynanan maça iyi başlayan Jotun Hisarspor 5.dakikada 1-0 üstünlüğü yakaladı. Bu gole Akay Kardeşler 17.dakikada cevap verince skor 1-1’e geldi. Jotun Hisarspor 3 dakika sonra yeniden öne geçti: 2-1. Ancak yüklenen Akay Kardeşler önce 2-2 eşitliği yakaladı. Bu golden 1 dakika sonra Jotun Hisar bir kez daha önce geçti: 3-2. İlk yarı Jotun Hisarspor’un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı. 2.yarı daha çekişmeli geçerken 2 takım da daha iyi savunma yaptı. 2.yarının ortalarında Akay Kardeşler 3-3 eşitliği bulunca son bölüm kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Bu bölümde galibiyet golünü bulan Jotun Hisarspor maçtan 4-3 galip ayrılarak oldukça önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Jotun Hisarspor: Erdal, Hakan, Ferda, Ercan, Murat, Senim, Şenol, Ümit, Ufuk, Fatih, Suat, Ertan, Alaattin, Mustafa Yörükoğlu, Mustafa Özer, İlhan, Harun

Akay Kardeşler: Hüseyin, Muzaffer, Murat, Özer, Erkan, İlker, Abdullah, Orhan, Cemil, Rıza, Hasan, Ulvi, Hüseyin, Ali, Metin